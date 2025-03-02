Меню
Идеальная пара
Статьи
Статьи о сериале «Идеальная пара»
Статьи о сериале «Идеальная пара»
«Белые ножи» или «Достать лотос»? У этого свежего детектива 75 млн просмотров на Netflix — круче лишь «Игра в кальмара»
Николь Кидман здесь не обнажается, как в «Плохой девочке», но все равно забирает каждый кадр.
3 комментария
2 марта 2025 14:15
Google назвал десятку самых трендовых шоу года (спойлер: «Дом Дракона» даже не в топ-5)
Но в топ-10 раскритикованный сиквел «Игры престолов» все-таки попал.
Написать
11 декабря 2024 18:07
Понравился сериал «Идеальная пара» с Кидман? Эти 5 детективов держат в напряжении не хуже
Собрали проекты на любой вкус — от комедийного до реально жуткого.
Написать
18 ноября 2024 17:38
