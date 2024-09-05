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Идеальная пара 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Идеальная пара
Киноафиша Сериалы Идеальная пара Сезоны Сезон 1

The Perfect Couple
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 сентября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Идеальная пара»

В 1 сезоне сериала «Идеальная пара» простая симпатичная девушка Селеста Отис заводит отношения с удивительно милым, заботливым и скромным пареньком. Каково же оказывается ее удивление, когда он по чистой случайности оказывается еще и сказочно богатым! Теперь долгожданная свадьба не за горами, а жених Селесты – единственный сын самой уважаемой и обеспеченной семьи острова Нантакет. Девушка считает, что все ее мечты сбылись, ведь интернет уже полнится самым популярным хештегом #свадьбагода, а гости съезжаются на вечеринку со всей Америки. Но в «день X» в гавани острова обнаруживается труп. Полиция считает, что убийцей может оказаться любой из гостей.

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Список серий 1-го сезона сериала «Идеальная пара» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Накануне свадьбы Happy Wedding Eve
Сезон 1 Серия 1
5 сентября 2024
Она бы этого не сделала She Would Never Do That
Сезон 1 Серия 2
5 сентября 2024
Идеальная семья The Perfect Family
Сезон 1 Серия 3
5 сентября 2024
Кто-то может пострадать Someone Could Get Hurt
Сезон 1 Серия 4
5 сентября 2024
Никогда тебя не оставлю Never Gonna Give You Up
Сезон 1 Серия 5
5 сентября 2024
Теперь мне лучше That Feels Better
Сезон 1 Серия 6
5 сентября 2024
График выхода всех сериалов
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