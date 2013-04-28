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Экстрасенсы ведут расследование (2011), 2 сезон
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Экстрасенсы ведут расследование
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Сезон 2
Экстрасенсы ведут расследование
16+
Название
Сезон 2
Премьера сезона
28 апреля 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
14
Продолжительность сезона
16 часов 20 минут
Рейтинг шоу
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голосов
4.3
IMDb
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