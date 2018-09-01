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Экстрасенсы ведут расследование (2011), 8 сезон
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Экстрасенсы ведут расследование
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Сезон 8
Экстрасенсы ведут расследование
16+
Название
Сезон 8
Премьера сезона
1 сентября 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
12
Продолжительность сезона
14 часов 0 минут
Рейтинг шоу
0.0
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0
голосов
4.3
IMDb
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Список серий телешоу Экстрасенсы ведут расследование
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Битва сильнейших. Выпуск 139
Сезон 8
Серия 1
1 сентября 2018
Битва сильнейших. Выпуск 140
Сезон 8
Серия 2
8 сентября 2018
Битва сильнейших. Выпуск 141
Сезон 8
Серия 3
15 сентября 2018
Битва сильнейших. Выпуск 142
Сезон 8
Серия 4
3 февраля 2019
Битва сильнейших. Выпуск 143
Сезон 8
Серия 5
17 февраля 2019
Битва сильнейших. Выпуск 144
Сезон 8
Серия 6
24 февраля 2019
Битва сильнейших. Выпуск 145
Сезон 8
Серия 7
24 марта 2019
Битва сильнейших. Выпуск 146
Сезон 8
Серия 8
3 марта 2019
Битва сильнейших. Выпуск 147
Сезон 8
Серия 9
31 марта 2019
Битва сильнейших. Выпуск 148
Сезон 8
Серия 10
10 февраля 2019
Битва сильнейших. Выпуск 149
Сезон 8
Серия 11
10 марта 2019
Битва сильнейших. Выпуск 150
Сезон 8
Серия 12
17 марта 2019
График выхода всех сериалов
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