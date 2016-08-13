Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Экстрасенсы ведут расследование (2011), 6 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Экстрасенсы ведут расследование
Сезоны
Сезон 6
Экстрасенсы ведут расследование
16+
Название
Сезон 6
Премьера сезона
13 августа 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
33
Продолжительность сезона
38 часов 30 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
4.3
IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Экстрасенсы ведут расследование
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Выпуск 96
Сезон 6
Серия 1
13 августа 2016
Выпуск 97
Сезон 6
Серия 2
20 августа 2016
Выпуск 98
Сезон 6
Серия 3
27 августа 2016
Выпуск 99
Сезон 6
Серия 4
11 марта 2017
Выпуск 100
Сезон 6
Серия 5
18 марта 2017
Выпуск 101
Сезон 6
Серия 6
25 марта 2017
Выпуск 102
Сезон 6
Серия 7
1 апреля 2017
Выпуск 103
Сезон 6
Серия 8
8 апреля 2017
Выпуск 104
Сезон 6
Серия 9
15 апреля 2017
Выпуск 105
Сезон 6
Серия 10
22 апреля 2017
Выпуск 106
Сезон 6
Серия 11
29 апреля 2017
Выпуск 107
Сезон 6
Серия 12
6 мая 2017
Выпуск 108
Сезон 6
Серия 13
13 мая 2017
Выпуск 109
Сезон 6
Серия 14
20 мая 2017
Выпуск 110
Сезон 6
Серия 15
27 мая 2017
Выпуск 111
Сезон 6
Серия 16
3 июня 2017
Выпуск 112
Сезон 6
Серия 17
10 июня 2017
Выпуск 113
Сезон 6
Серия 18
17 июня 2017
Выпуск 114
Сезон 6
Серия 19
24 июня 2017
Выпуск 115
Сезон 6
Серия 20
1 июля 2017
Выпуск 116
Сезон 6
Серия 21
8 июля 2017
Выпуск 117
Сезон 6
Серия 22
15 июля 2017
Выпуск 118
Сезон 6
Серия 23
22 июля 2017
Выпуск 119
Сезон 6
Серия 24
29 июля 2017
Выпуск 120
Сезон 6
Серия 25
5 августа 2017
Выпуск 121
Сезон 6
Серия 26
12 августа 2017
Выпуск 122
Сезон 6
Серия 27
19 августа 2017
Выпуск 123
Сезон 6
Серия 28
26 августа 2017
Выпуск 124
Сезон 6
Серия 29
2 сентября 2017
Выпуск 125
Сезон 6
Серия 30
9 сентября 2017
Выпуск 126: «Илона Новоселова»
Сезон 6
Серия 31
16 сентября 2017
Выпуск 127
Сезон 6
Серия 32
3 февраля 2018
Выпуск 128
Сезон 6
Серия 33
10 февраля 2018
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667