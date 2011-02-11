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Экстрасенсы ведут расследование (2011), 1 сезон
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Экстрасенсы ведут расследование
Сезоны
Сезон 1
Экстрасенсы ведут расследование
16+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
11 февраля 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
42
Продолжительность сезона
49 часов 0 минут
Рейтинг шоу
0.0
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голосов
4.3
IMDb
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Список серий телешоу Экстрасенсы ведут расследование
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