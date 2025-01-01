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Экстрасенсы ведут расследование
Сезоны
Экстрасенсы ведут расследование, список сезонов
Экстрасенсы ведут расследование
16+
Год выпуска
2011
Страна
Россия
Эпизод длится
1 час 10 минут
Телеканал
ТНТ
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
4.3
IMDb
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Список сезонов телешоу «Экстрасенсы ведут расследование»
Сезон 1
42 эпизода
11 февраля 2011 - 21 апреля 2013
Сезон 2
14 эпизодов
28 апреля 2013 - 23 февраля 2014
Сезон 3
10 эпизодов
3 марта 2014 - 23 февраля 2015
Сезон 4
15 эпизодов
11 апреля 2015 - 19 марта 2016
Сезон 5
14 эпизодов
12 мая 2016 - 6 августа 2016
Сезон 6
33 эпизода
13 августа 2016 - 10 февраля 2018
Сезон 7
10 эпизодов
17 февраля 2018 - 21 апреля 2018
Сезон 8
12 эпизодов
1 сентября 2018 - 31 марта 2019
Сезон 9
12 эпизодов
31 августа 2019 - 4 августа 2022
Сезон 10
29 эпизодов
1 апреля 2023 - 23 декабря 2023
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