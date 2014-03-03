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Экстрасенсы ведут расследование (2011), 3 сезон
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Экстрасенсы ведут расследование
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Сезон 3
Экстрасенсы ведут расследование
16+
Название
Сезон 3
Премьера сезона
3 марта 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
10
Продолжительность сезона
11 часов 40 минут
Рейтинг шоу
0.0
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голосов
4.3
IMDb
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