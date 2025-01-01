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Постер сериала Визит к Минотавру
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Визит к Минотавру, список сезонов

Визит к Минотавру 16+
Год выпуска 1987
Страна СССР
Эпизод длится 1 час 15 минут
Телеканал ЦТ СССР

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список сезонов сериала «Визит к Минотавру»
Визит к Минотавру - Сезон 1 Сезон 1
5 эпизодов 9 ноября 1987 - 14 ноября 1987
 
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