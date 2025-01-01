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Визит к Минотавру
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Визит к Минотавру, список сезонов
Визит к Минотавру
16+
Год выпуска
1987
Страна
СССР
Эпизод длится
1 час 15 минут
Телеканал
ЦТ СССР
Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
7.4
IMDb
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Список сезонов сериала «Визит к Минотавру»
Сезон 1
5 эпизодов
9 ноября 1987 - 14 ноября 1987
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