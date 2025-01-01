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Визит к Минотавру 1987, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Визит к Минотавру
Киноафиша Сериалы Визит к Минотавру Сезоны Сезон 1

Визит к Минотавру 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 ноября 1987
Год выпуска 1987
Количество серий 5
Продолжительность сезона 6 часов 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Визит к Минотавру»

В 1-м сезоне сериала «Визит к Минотавру» из квартиры прославленного советского скрипача Льва Иосифовича Полякова пропадает его любимый инструмент. Уникальная и очень дорогая скрипка когда-то принадлежала самому итальянскому маэстро Антонио Страдивари. Чтобы сымитировать рядовое ограбление, преступники прихватили из квартиры еще несколько ценных вещей, однако вскоре милиции становится понятно, что истинной целью похищения все же был инструмент. За дело берется следователь прокуратуры Станислав Тихонов. Он подозревает, что за преступлением стоит давний конкурент Полякова – музыкант Павел Иконников.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Визит к Минотавру» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 ноября 1987
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 ноября 1987
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 ноября 1987
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 ноября 1987
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 ноября 1987
График выхода всех сериалов
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