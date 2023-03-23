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Ночной агент 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ночной агент
Киноафиша Сериалы Ночной агент Сезоны Сезон 1

The Night Agent 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ночной агент»

В 1 сезоне сериала «Ночной агент» на службу в ФБР приходит молодой курсант. У героя еще нет опыта работы в спецслужбах, но он рвется в бой и мечтает о по-настоящему важном задании, которое перевернет его судьбу. Однако вместо этого он получает скучную и рутинную ночную работу. Каждый вечер он спускается в подвал Белого дома, чтобы часы напролет просиживать около телефона, который почему-то никогда не звонит. Герой понимает, что это линия для особых сообщений и звонок по ней будет означать как минимум проблему, а как максимум – катастрофу для страны. Как ни странно, однажды в подвале все же раздается тревожный сигнал телефона.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Ночной агент График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Звонок The Call
Сезон 1 Серия 1
23 марта 2023
Другой разговор Redial
Сезон 1 Серия 2
23 марта 2023
Смотритель зоопарка The Zookeeper
Сезон 1 Серия 3
23 марта 2023
Совершенно секретно Eyes Only
Сезон 1 Серия 4
23 марта 2023
Марионетка The Marionette
Сезон 1 Серия 5
23 марта 2023
Все глубже Fathoms
Сезон 1 Серия 6
23 марта 2023
Подавать холодным Best Served Cold
Сезон 1 Серия 7
23 марта 2023
Вернувшийся Redux
Сезон 1 Серия 8
23 марта 2023
Из двух зол The Devil We Know
Сезон 1 Серия 9
23 марта 2023
Отцы Fathers
Сезон 1 Серия 10
23 марта 2023
График выхода всех сериалов
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