«Ночной агент»: Рецензия Киноафиши

На Netflix вышел третий сезон сериала «Ночной агент» — мягкой реинкарнации культового «24 часа», но с современной политической повесткой. Шоу по-прежнему держит уровень, заданный в первом сезоне, и даже делает серьезный шаг вперед, оставив позади любовную линию. Рассказываем о продолжении одного из главных хитов Netflix.

Питер Сазерленд (Гэбриел Бассо) некогда был сослан в подвал Белого дома, чтобы отвечать на звонки агентов, работающих под прикрытием. Их называют ночными агентами. Один из очередных звонков изменил жизнь Питера навсегда, запустив цепочку событий, которые привели его туда, где он сейчас находится. Он больше не подвальный агент, а оперативник, выполняющий нетривиальные задачи в разных частях мира. В этот раз протагонисту предстоит раскрыть заговор, связанный с самим президентом США, избранным в конце прошлого сезона. Избранным, конечно, не совсем честным путем.

Если первый сезон был прямой адаптацией первого романа, то последующие отошли в сторону от него. Выход сериала обогнал публикацию новых книг, поэтому его можно считать полностью оригинальным произведением — примерно как «Декстера», который черпал вдохновение только из первой книги, а дальше пошел своим путем. Можно сказать о реверансе в сторону реальной политической обстановки в Штатах, потому что третий сезон смещает акцент в сторону грязных денег, финансовых махинаций и влияния элит. Собственно, проблем, которые были, есть и будут. Умение обращаться с шаблонами — важная вещь при создании экшен-шоу, да и в целом любого боевика, потому что скатиться в категорию Б (пусть и сериальную) не так уж и сложно, особенно если у вас не хватает бюджета, да еще и 10 серий за пазухой. С другой стороны, раньше экшен-процедуралы поживали вполне себе неплохо, но «Ночного агента» к этой категории не отнесешь.

Локаций в каждом сезоне много, этим и подкупает сериал, потому что он бросает зрителей из огня да в полымя. Все заговоры как клубки шерсти, намотанные на континенты, а агенту предстоит их распутать с одним нюансом — плохие парни мешают. И плохие парни, как заведено в шпионских триллерах, не всегда очевидны, поэтому нужно быть готовым к роялям в кустах. Кто кого убил? Зачем? Почему? Кто эти NPC-головорезы с пистолетами, которые постоянно так и норовят убить главного героя? К третьему сезону привыкаешь к правилам игры, ибо «Ночной агент» — проект сугубо коммерческий и максимально развлекательный. Пусть он и ковыряется в ранах американской системы, но не слишком глубоко. Акцент в первую очередь делается на зрелищности и динамике. Питер постоянно куда-то бежит, с кем-то дерется и что-то выясняет. На удивление история все равно выглядит по-сериальному растянутой: на бумаге фабулу можно было бы уместить в пару куда более динамичных серий, сократив побочные сюжетные линии до минимума.

Один из главных плюсов третьего сезона — отсутствие любовной линии, которая совсем уж инородно смотрелась во втором. Об этом говорили и зрители, и, судя по всему, до авторов это тоже дошло, поэтому Роуз (Люсиан Бьюкенен) решили убрать. Правда, никем действительно интересным заменить ее так и не смогли. В сюжете появилась журналистка Изабель Де Леон (Хенесис Родригес), копающаяся в грязном белье власть имущих, но ее история, собственно, такая же базовая, как и у всех остальных. Фактурных героев не хватало и в прошлых сезонах, зато теперь появился безымянный киллер, которого сыграл Стивен Мойер. Киллер — не из простых: гонорар у него в три раза выше, чем у конкурентов, да еще и сын на попечении. Пожалуй, это самое интересная линия в сезоне, когда убийца идет по пятам главных героев. В какой-то момент он не без причин начинает сомневаться в том, что делает, а его отношения с сыном заставляют посмотреть на картину второстепенных героя без пресловутого ощущения безликого NPC в кадре.

Что у авторов совсем не получилось, так это политическая сюжетика, которую пытались выстроить вокруг нечистой на руку первой леди Дженни Хэйган (Дженнифер Моррисон). Можно провести параллель с «24 часа» с Кифером Сазерлендом, где сюжет тоже строго делился на оперативников и политиков, раскрывая обе стороны, а затем их линии пересекались в кульминации, демонстрируя мощную драматургию. Здесь же заговор выглядит чересчур локально. Сам президент, оказавшийся злодеем, просто-напросто блеклый и неубедительный. Возможно, что в четвертом сезоне его влияние на агентуру и обстановку будет куда более значительным. Третий сезон пострадал как раз из-за призрачной угрозы, когда противники то появлялись, то исчезали, не доставляя особых хлопот Питеру Сазерленду.

«Ночной агент» — нишевый сериал, который успешно существует в своей плоскости, не претендуя на большее. Он не дотягивает до того, чтобы стать культовым, да и не стремится к этому совсем. И при этом он все равно взрывает чарты Netflix, то есть спрос имеется. И это справедливо, потому что как развлекательный тайтл на пару вечеров он подходит идеально. Расслабиться и посмотреть на динамичную историю с приятным главным героем, который еще верит в систему и людей, и даже дерется неплохо — почему бы и нет.