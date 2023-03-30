Netflix продлил многосерийный боевик «Ночной агент» на второй сезон

Как передает Variety, Netflix продлил экшн-сериал «Ночной агент» на второй сезон. Продолжение будет состоять из 10 серий.

Главные роли исполняют Гэбриел Бассо («Элегия Хиллбилли»), Люсиан Бьюкенен («Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»), Фола Эванс-Экинбола («Сирена»), Сара Дежарден («Под знаменем небес») и Ив Харлоу («Новичок»).

Сериал основан на одноименном романе Мэтью Квирка. В центре сюжета — низкоуровневый агент ФБР Питер Сазерленд (Бассо). Вся работа героя состоит том, чтобы сидеть в подвале Белого дома и быть оператором на телефоне, который никогда не звонит. Но однажды ночью доверенный ему аппарат все же получает вызов. Роковой звонок втягивает Питера в опасный заговор, расследование которого приводит его прямо в Овальный кабинет.

Автором, исполнительным продюсером и шоураннером проекта выступает Шон Райан, наиболее известный по сериалам «Бешенные псы» и «Вне времени».

После своего дебюта на Netflix в прошлый четверг, 23 марта, «Ночной агент» попал на первое место еженедельного рейтинга популярнейших англоязычных шоу стримингового сервиса, набрав 168,71 млн часов просмотров. Вероятно, именно этот впечатляющий результат привел к продлению сериала.