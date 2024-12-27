Меню
Гэбриел Бассо разыскивает «крота» в ЦРУ в трейлере второго сезона «Ночного агента»
Первый сезон стал хитом Netflix.
Написать
27 декабря 2024 21:29
Netflix продлил многосерийный боевик «Ночной агент» на второй сезон
Ранее сериал возглавил еженедельный топ популярнейших англоязычных шоу сервиса.
Написать
30 марта 2023 16:20
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни»
На этой неделе стриминги предлагают перезимовать на загадочном необитаемом острове, наладить отношения в семье, вспомнить английскую классику и обезвредить опасное оружие.
Написать
24 марта 2023 15:00
