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Ночной агент 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Ночной агент
Киноафиша Сериалы Ночной агент Сезоны Сезон 2

The Night Agent 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ночной агент»

Во 2 сезоне сериала «Ночной агент» продолжаются опасные и увлекательные приключения молодого сотрудника ФБР, оказавшегося в эпицентре политического заговора. Теперь Питер и Роуз вынуждены скрываться как от чужих агентов, так и от собственных бывших коллег. Челси и Мэдди помогают им узнать больше о тайной операции в Белом доме, но информации по-прежнему недостаточно, чтобы припереть виновника к стенке. Тем временем над Кэмп-Дэвидом повисает серьезная угроза. Теперь время идет на минуты, а ставкой на кону этой запутанной игры становятся жизни ни в чем не повинных людей. Питер должен поторопиться.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Ночной агент График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Отслеживание телефонов Call Tracking
Сезон 2 Серия 1
23 января 2025
Связь прервалась Disconnected
Сезон 2 Серия 2
23 января 2025
Собственность государства Disconnected
Сезон 2 Серия 3
23 января 2025
Отчаянные меры Desperate Measures
Сезон 2 Серия 4
23 января 2025
Дела семейные A Family Matter
Сезон 2 Серия 5
23 января 2025
Хороший агент A Good Agent
Сезон 2 Серия 6
23 января 2025
Тильт Tilt
Сезон 2 Серия 7
23 января 2025
Отклонение Divergence
Сезон 2 Серия 8
23 января 2025
Культурный обмен Cultural Exchange
Сезон 2 Серия 9
23 января 2025
Раскаяние покупателя Buyer's Remorse
Сезон 2 Серия 10
23 января 2025
График выхода всех сериалов
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