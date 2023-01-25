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Прижать к канатам 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Прижать к канатам
Киноафиша Сериалы Прижать к канатам Сезоны Сезон 1

Contra las cuerdas 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Прижать к канатам»

В 1 сезоне сериала «Прижать к канатам» из тюрьмы на программе УДО выходит одинокая мать и бывшая спортсменка Анхела. В юности она наделала немало ошибок, в результате чего оказалась за решеткой, оставив свою дочь без материнской любви и заботы. Сейчас девочка уже подросток, она считает свою маму преступницей и предательницей и не хочет к ней возвращаться. Однако Анхела, несмотря ни на что, любит своего ребенка. Она мечтает объяснить ей все и воссоединить распавшуюся семью. Она узнает, что девочка очень любит рестлинг, и решает подобраться к ней с неожиданной стороны. Героиня надевает маску и выходит на ринг в образе суперженщины.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Прижать к канатам График выхода всех сериалов
Сезон 1
Для каждого шифра есть пароль Para cada llave, existe una contrallave
Сезон 1 Серия 1
25 января 2023
Мельница La molera
Сезон 1 Серия 2
25 января 2023
Братство La cofradía
Сезон 1 Серия 3
25 января 2023
Спрос на доверие Demanda de confianza
Сезон 1 Серия 4
25 января 2023
Помилование El indulto
Сезон 1 Серия 5
25 января 2023
Преимущество сомнений El beneficio de la duda
Сезон 1 Серия 6
25 января 2023
Дебют и прощание Debut y despedida
Сезон 1 Серия 7
25 января 2023
Темная сторона El lado oscuro
Сезон 1 Серия 8
25 января 2023
Неожиданность Esa llave no me la esperaba
Сезон 1 Серия 9
25 января 2023
День мертвых Día de los muertos
Сезон 1 Серия 10
25 января 2023
График выхода всех сериалов
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