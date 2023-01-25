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Постер сериала Прижать к канатам
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Прижать к канатам, список сезонов

Contra las cuerdas 16+
Год выпуска 2023
Страна Мексика
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список сезонов сериала «Прижать к канатам»
Прижать к канатам - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 25 января 2023
 
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