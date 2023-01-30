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Просто Михалыч 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Просто Михалыч
Киноафиша Сериалы Просто Михалыч Сезоны Сезон 1

Просто Михалыч 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Просто Михалыч»

В 1 сезоне сериала «Просто Михалыч» в Москву приезжает весьма колоритный персонаж – суровый русский мужик из далекой провинции. Михалыч никогда не был в большом городе и не знает ничего о современных трендах и столичной моде. Он знает лишь одно: ему необходимо добраться до «верховного начальства», чтобы спасти свой родной колхоз от уничтожения. Хозяйство перекупил московский предприниматель, и теперь все село рискует остаться без работы. Благо Михалычу есть у кого остановиться. Нежданно-негаданно он появляется на пороге квартиры своего двоюродного брата Владимира – утонченного интеллигента, которого вовсе не радуют такие новости.

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Список серий сериала Просто Михалыч График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 января 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 января 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 февраля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 февраля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
6 февраля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
7 февраля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
8 февраля 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
9 февраля 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
9 февраля 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
13 февраля 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
14 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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