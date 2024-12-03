Меню
Новости о сериале «Просто Михалыч»

Новости о сериале «Просто Михалыч» Вся информация о сериале
Сделано в Сибири: 5 сериалов и фильмов с сибирской природой
Сделано в Сибири: 5 сериалов и фильмов с сибирской природой Величие Сибири притягивает не только отважных путешественников, но и людей, работающих в кино. Суровое и опасное место с прекрасной природой, темно-зелеными лесами и гудящим льдом — в таком побывать смелости хватит не у каждого. Мы можем только фантазировать о том, какие ужасы могут встретиться нам в непроходимых лесах, и надеяться на то, что мы справимся. Так и кинематографисты — не только русские, но и зарубежные — не раз вдохновлялись сибирским регионом. В нашей подборке — фильмы и сериалы о природе Сибири.
3 декабря 2024 12:16
Андрей Пынзару: «Нулевой пациент» — проект, после которого начал смотреть российские сериалы
Андрей Пынзару: «Нулевой пациент» — проект, после которого начал смотреть российские сериалы 2 сентября в 20:00 на ТНТ состоится премьера нового сезона сериала «Просто Михалыч». Это комедия о добродушном сибиряке, который воюет с москвичами за родной лесхоз. По сюжету к Владимиру (Павел Ворожцов) и Оксане (Ольга Медынич) без приглашения нагрянул родственник из Сибири Михалыч (Владимир Епифанцев). Андрей Пынзару сыграл таксиста Валеру, который мечтал стать психологом и теперь в этом качестве работает с семьей Михалыча. Узнали у Пынзару его мнение о лучших кинокартинах, актерах и режиссерах.
29 августа 2024 10:22
На ТНТ выйдет сериал «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым в главной роли
На ТНТ выйдет сериал «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым в главной роли Комедия о суровом русском провинциале, приехавшем в гости к столичным родственникам.
18 января 2023 16:15
