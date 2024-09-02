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Просто Михалыч 2023 - 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Просто Михалыч
Киноафиша Сериалы Просто Михалыч Сезоны Сезон 2

Просто Михалыч 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 сентября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 17
Продолжительность сезона 8 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Просто Михалыч»

Во 2-м сезоне сериала «Просто Михалыч» в центре событий вновь оказывается семейство Беляковых, где некоторое время назад было немало скандалов. Глава семьи Владимир проводил много времени на работе, чтобы прокормить супругу и ребенка. Все изменилось, когда однажды без приглашения в шикарный особняк Беляковых приехал сибирский родственник. Теперь герои будут спасать не только любимое Шарапово, но и всю Сибирь целиком, а к «крестовому походу» Михалыча присоединятся его единомышленники – родственники и приятели. 

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Список серий сериала Просто Михалыч График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
2 сентября 2024
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
2 сентября 2024
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
3 сентября 2024
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
3 сентября 2024
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
4 сентября 2024
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
4 сентября 2024
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
5 сентября 2024
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
5 сентября 2024
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
9 сентября 2024
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
9 сентября 2024
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
10 сентября 2024
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
10 сентября 2024
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
11 сентября 2024
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
11 сентября 2024
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
12 сентября 2024
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
12 сентября 2024
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
12 сентября 2024
График выхода всех сериалов
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