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День рождения Буржуя 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала День рождения Буржуя
Киноафиша Сериалы День рождения Буржуя Сезоны Сезон 1

День рождения Буржуя 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 февраля 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 15
Продолжительность сезона 12 часов 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «День рождения Буржуя»

В 1-м сезоне сериала «День рождения Буржуя» успешный предприниматель Владимир Коваленко управляет собственной компанией «Финтраст» и буквально гребет деньги лопатой. За уникальное финансовое чутье и умение приумножать любые капиталы его с юных лет называют Буржуем. Однако мужчина несчастлив, ведь всю свою жизнь он мечтал вовсе не об огромных деньгах, а о настоящей семье. Вова вырос в детском доме и никогда на знал своих родителей. Теперь он принимается за поиски и в первую очередь обращается к бабке-ясновидящей. Та называет несколько отрывочных фактов, которые становятся подсказками на его пути.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «День рождения Буржуя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 февраля 2000
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 февраля 2000
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2000
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 февраля 2000
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 февраля 2000
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
29 февраля 2000
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 февраля 2000
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 марта 2000
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
6 марта 2000
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
7 марта 2000
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
9 марта 2000
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
13 марта 2000
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
14 марта 2000
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
15 марта 2000
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
16 марта 2000
График выхода всех сериалов
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