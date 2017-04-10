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Торгсин 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Торгсин
Киноафиша Сериалы Торгсин Сезоны Сезон 1

Торгсин 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Торгсин»

Детективная ретро-драма с Александрой Бортич и Григорием Антипенко в главных ролях. Москва, 1934 год. По всей стране работают Торгсины – "магазины для торговли с иностранцами" – оазисы благополучия и изобилия. В обмен на драгоценности, антиквариат и валюту здесь кто угодно может приобрести все необходимое в полном ассортименте: от дорогих мехов до муки и валенок. По сюжету девушка Лида вместе со своим братом переезжает в Москву и устраивается на работу в торгсин переводчиком. Вместо зарплаты она просит директора магазина Виктора Сереброва помочь ей разгадать тайну изумрудного кулона, доставшегося им от отца. В это время в Москве орудует банда, жертвами которой становятся обладатели изумрудных украшений. Посетители тогсина в опасности…

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Торгсин» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 апреля 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 апреля 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 апреля 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 апреля 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
12 апреля 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 апреля 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
13 апреля 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
13 апреля 2017
График выхода всех сериалов
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