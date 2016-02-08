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Эти глаза напротив 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Эти глаза напротив
Киноафиша Сериалы Эти глаза напротив Сезоны Сезон 1

Эти глаза напротив 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 февраля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эти глаза напротив»

В 1-м сезоне сериала «Эти глаза напротив» в центре событий оказывается Валерий Ободзинский, ярчайший представитель советской эстрады. Одесский парень уверенно покорял советскую эстраду, но за кулисами вел себя бескомпромиссно. Вскоре советские элиты начали замечать инаковость этого певца любви и перекрыли ему дорогу к музыкальному олимпу. Однажды артист исчез на долгие годы… Только спустя большое количество времени верная фанатка внезапно заметила охранника со знакомыми чертами лица. Это и был Ободзинский. Он устроился на работу на фабрику по пошиву галстуков. Девушка решила помочь своему кумиру вернуться к жизни и к искусству.

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Список серий 1-го сезона сериала «Эти глаза напротив» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 февраля 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 февраля 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 февраля 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 февраля 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 февраля 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 февраля 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 февраля 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 февраля 2016
График выхода всех сериалов
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