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20 декабря 1982, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала 20 декабря
Киноафиша Сериалы 20 декабря Сезоны Сезон 1

20 декабря 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 мая 1982
Год выпуска 1982
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «20 декабря»

В 1-м сезоне сериала «20 декабря» главными действующими лицами этой истории являются первые чекисты в Стране Советов. События разворачиваются в 1917 году. Большевики только обосновались у власти и пока чувствуют себя не так уверенно, чтобы противостоять контрреволюции и защитить свои достижения. Для этого 7 декабря по старому стилю при Совете народных комиссаров РСФСР формируется Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, которая получила сокращенное название ВЧК. Руководителем комиссии стал Феликс Дзержинский. Большую роль в этой истории также сыграли оппоненты Ленина — Каменев и Рыков.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «20 декабря» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Военная диктатура
Сезон 1 Серия 1
18 мая 1982
Саботаж
Сезон 1 Серия 2
19 мая 1982
Террор
Сезон 1 Серия 3
20 мая 1982
ВЧК
Сезон 1 Серия 4
21 мая 1982
График выхода всех сериалов
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