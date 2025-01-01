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Постер сериала 20 декабря
Киноафиша Сериалы 20 декабря Сезоны

20 декабря, список сезонов

20 декабря 12+
Год выпуска 1982
Страна Россия
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал ЦТ СССР

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список сезонов сериала «20 декабря»
20 декабря - Сезон 1 Сезон 1
4 эпизода 18 мая 1982 - 21 мая 1982
 
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