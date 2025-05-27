Меню
Бандитский Петербург. Барон
Фанаты «Адвоката», рот на замок: «Барон» — лучший сезон «Бандитского Петербурга» (рецензия)
История с Певцовым и Серебряковым хороша, но сильно уступает первой главе.
4 комментария
27 мая 2025 17:09
«Героизация бандосов»: «Бандитский Петербург» на порядок круче «Бригады» как минимум в одном — уличная сказка против жестокой были
Вспомните, на кого хотели быть похожими ваши одноклассники? То-то же.
3 комментария
22 мая 2025 09:54
«Бросил трубку»: Бортко эмоционально отреагировал на новость о пересъемках «Бандитского Петербурга»
Режиссер лучших сезонов даже не догадывался, что его работа получит ремейк.
Написать
20 мая 2025 14:40
«20 лет спустя»: у «Бандитского Петербурга» появится продолжение, и вот что уже известно о новом сезоне
Первые слухи о проекте появились еще два года назад.
4 комментария
19 мая 2025 09:54
Адвокаты и Антибиотик в прошлом, Обнорский снова в обойме: сюжет 11-го «Бандитского Петербурга» слили в Сеть
Ночь и тишина, данная на век.
Написать
5 мая 2025 16:11
Единственная комедия Балабанова: «Жмурки» запомнят в первую очередь как пародию на «Бандитский Петербург»
Режиссер даже не скрывал, чем он вдохновлялся при съемках.
5 комментариев
21 декабря 2024 12:19
Комсомолец, воротила и банкир: в «Бандитском Петербурге» наврали о судьбе реального Антибиотика
Персонаж стал украшением сериала о криминальном мире северной столицы и олицетворял собой русского Дона Карлеоне.
Написать
5 ноября 2024 20:32
Это в «Невском» прямо не раскрыли: сериал оказался связан с «Бандитским Петербургом»
Разобрались в хитросплетениях криминального мира северной столицы.
Написать
2 ноября 2024 13:46
Ночь и тишина, данная навек: 7 цитат из «Бандитского Петербурга», которые запали в самое сердце
Антибиотик был голосом мудрости, а Адвокат — эмоций.
Написать
3 сентября 2024 07:40
