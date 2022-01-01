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Ирина Аугшкап

Ирина Аугшкап
Ирина Аугшкап
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Дата рождения
7 мая 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Рига, СССР (Латвия)
Рост
175 см
Биография Ирины Аугшкап

Родилась 7 мая 1957 года. Рига, СССР (Латвия).

Фильмография Ирины Аугшкап
Бабоньки
Бабоньки
комедия 2015, Россия
6.0
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