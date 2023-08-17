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Мой отец – охотник за головами 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Мой отец – охотник за головами
Киноафиша Сериалы Мой отец – охотник за головами Сезоны Сезон 2

My Dad the Bounty Hunter
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 3 часа 18 минут
О чем 2-й сезон сериала «Мой отец – охотник за головами»

Во 2-м сезоне сериала «Мой отец – охотник за головами» продолжаются космические приключения самой странной семейки с планеты Земля. Терри и дети мчатся сквозь космос, чтобы добраться домой раньше мамы. Вернувшись на родную планету, Лиза и Шон узнают правду, и на пороге их дома появляется нежеланный гость. Тем временем на планете Чиллион формируется новый альянс для рискованной спасательной миссии. Вакс и команда используют свои навыки по максимуму и вместе разрабатывают план побега. Глорлокс следует за ними по пятам. Он доставляет свою добычу в Конгломерат, однако последствия оказываются неожиданными.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Мой отец – охотник за головами График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Похищение Abduction
Сезон 2 Серия 1
17 августа 2023
Побег из тюрьмы Jailbreak
Сезон 2 Серия 2
17 августа 2023
Казино «Оканом» Ocanom Grind
Сезон 2 Серия 3
17 августа 2023
Это Долораам This is Doloraam
Сезон 2 Серия 4
17 августа 2023
Старые друзья Old Friends
Сезон 2 Серия 5
17 августа 2023
Волки и овцы Wolves & Sheep
Сезон 2 Серия 6
17 августа 2023
Борьба за трон For the Throne
Сезон 2 Серия 7
17 августа 2023
Истории Долораама: часть 1 Tales of Doloraam: Part 1
Сезон 2 Серия 8
17 августа 2023
Истории Долораама: часть 2 Tales of Doloraam: Part 2
Сезон 2 Серия 9
17 августа 2023
График выхода всех сериалов
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