Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Мой отец – охотник за головами 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мой отец – охотник за головами
Киноафиша Сериалы Мой отец – охотник за головами Сезоны Сезон 1

My Dad the Bounty Hunter
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мой отец – охотник за головами»

В 1 сезоне сериала «Мой отец – охотник за головами» маленькие брат с сестрой с планеты Земля считают свою жизнь скучной и обыденной. Их мать – домохозяйка, а отец – простой офисный служащий. В поисках приключений ребята проникают на борт космического шаттла и отправляются в открытый космос. Неизвестно, чем бы закончилась эта авантюра, если бы посреди галактики дети случайно не столкнулись… с собственным папой! Выясняется, что этот человек не так уж скучен, как они всю жизнь считали. Он самый настоящий межпланетный охотник за головами, который помогает полиции задерживать опасных космических преступников.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Мой отец – охотник за головами График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Охотник за инопланетянами The Bounty Hunter
Сезон 1 Серия 1
9 февраля 2023
Баки Куантоc Bucky Quanto's
Сезон 1 Серия 2
9 февраля 2023
Пит-стоп Pit Stop
Сезон 1 Серия 3
9 февраля 2023
Блошиная планета Pulga
Сезон 1 Серия 4
9 февраля 2023
Чиллион-5 Chillion-5
Сезон 1 Серия 5
9 февраля 2023
Чиллион-5, ч. 2: народное восстание Chillion-5 Pt. 2: Rise of the Chillas
Сезон 1 Серия 6
9 февраля 2023
Падение планеты Planet Fall
Сезон 1 Серия 7
9 февраля 2023
Странная поездка Bizarre Ride
Сезон 1 Серия 8
9 февраля 2023
Битва Showdown
Сезон 1 Серия 9
9 февраля 2023
Охотники за инопланетянами The Bounty Hunters
Сезон 1 Серия 10
9 февраля 2023
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше