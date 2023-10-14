Меню
Хрустальное озеро
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Актеры и роли
Вся информация о сериале
Меньше артхауса, больше коммерческого кино: студия A24 меняет стратегию
Причиной стал кассовый провал некоторых картин, в числе которых «Все страхи Бо».
Написать
14 октября 2023 14:24
В разработке находится перезапуск «Пятницы 13-е»
Одним из создателей фильма выступает автор оригинальной «Пятницы 13-е».
Написать
23 января 2023 16:09
Создатель «Ганнибала» готовит многосерийный приквел «Пятницы 13-е»
В создании сериала примет участие сценарист самой первой части хоррор-франшизы.
Написать
1 ноября 2022 10:40
