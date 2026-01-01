Оповещения от Киноафиши
Хрустальное озеро , 1 сезон

Crystal Lake
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Хрустальное озеро»

В 1 сезоне сериала «Хрустальное озеро» раскрываются детали предыстории злодеяний, которые происходили в лагере «Хрустальное озеро». Много лет Памела Вурхис охотилась на вожатых, беспощадно убивая их. В последующих частях в центре событий оказался ее возродившийся сын, маньяк в маске хоккеиста по имени Джейсон Вурхиз. В раннем возрасте он утонул, и Памела лишила жизни вожатых, которых считала виновными в гибели своего ребенка. Памела совершала убийства для того, чтобы лагерь больше не работал. В сериале раскрываются подробности из жизни Памелы и Джейсона до этих ужасающих событий.

Рейтинг сериала

2.9
Оцените 12 голосов
3 IMDb

Список серий сериала Хрустальное озеро

График выхода всех сериалов
Сезон 1
