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Алекс Кросс 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Алекс Кросс
Киноафиша Сериалы Алекс Кросс Сезоны Сезон 1

Cross
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 ноября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Алекс Кросс»

В 1 сезоне сериала «Кросс» молодой чернокожий мужчина Алекс Кросс работает в частном детективном агентстве. Он доволен своей судьбой: у героя есть любимая супруга, замечательные дети и увлекательная работа, которая никогда не позволяет заскучать. Цель его жизни – отправлять за решетку маньяков и убийц, предупреждая новые преступления. Однако произошедшая трагедия  разделяет жизненный путь Алекса на до и после. Его жена мертва, и полиция не в силах наказать убийцу в соответствии с буквой закона. Единственный выход для Кросса – самому доказать вину злодея… или наказать его иным, менее легальным способом.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Алекс Кросс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Комплекс героя Hero Complex
Сезон 1 Серия 1
14 ноября 2024
Прокатитесь на белой лошади Ride the White Horsey
Сезон 1 Серия 2
14 ноября 2024
Хорошая книга The Good Book
Сезон 1 Серия 3
14 ноября 2024
Маски Masks
Сезон 1 Серия 4
14 ноября 2024
Что происходит у Рэмси What Happens at Ramsey's
Сезон 1 Серия 5
14 ноября 2024
Взрыв, а не хныканье A Bang, Not a Whimper
Сезон 1 Серия 6
14 ноября 2024
С днем рождения Happy Birthday
Сезон 1 Серия 7
14 ноября 2024
Ты меня развел на ублюдка You Had Me at Motherfucker
Сезон 1 Серия 8
14 ноября 2024
График выхода всех сериалов
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