Мелоди Хёрд
Melody Hurd
Мелоди Хёрд
Melody Hurd
Дата рождения
28 октября 2011
Возраст
14 лет
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.4
Они
(2021)
7.0
Алекс Кросс
(2024)
6.6
Отцовство
(2021)
Фильмография Мелоди Хёрд
7
Алекс Кросс
криминал, триллер, детектив
2024, США
7.4
Они
ужасы
2021, США
6.6
Отцовство
Fatherhood
драма
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
