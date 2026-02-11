Оповещения от Киноафиши
Алекс Кросс 2024 - 2026, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Алекс Кросс
Cross
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 февраля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 36 минут

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 13 голосов
7.2 IMDb

График выхода новых серий Алекс Кросс 2 сезона

Сезон 1
Сезон 2
Гребень Harrow
Сезон 2 Серия 1
11 февраля 2026
Рассеяние Scatter
Сезон 2 Серия 2
11 февраля 2026
Корм Feed
Сезон 2 Серия 3
11 февраля 2026
Харден Harden
Сезон 2 Серия 4
18 февраля 2026
TBA
Сезон 2 Серия 5
25 февраля 2026
TBA
Сезон 2 Серия 6
4 марта 2026
TBA
Сезон 2 Серия 7
11 марта 2026
TBA
Сезон 2 Серия 8
18 марта 2026
