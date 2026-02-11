Оповещения от Киноафиши
Алекс Кросс 2024 - 2026, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Алекс Кросс
Сезоны
Сезон 2
Cross
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
11 февраля 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
8
Продолжительность сезона
7 часов 36 минут
Рейтинг сериала
7.0
Оцените
13
голосов
7.2
IMDb
График выхода новых серий Алекс Кросс 2 сезона
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Гребень
Harrow
Сезон 2
Серия 1
11 февраля 2026
Рассеяние
Scatter
Сезон 2
Серия 2
11 февраля 2026
Корм
Feed
Сезон 2
Серия 3
11 февраля 2026
Харден
Harden
Сезон 2
Серия 4
18 февраля 2026
TBA
Сезон 2
Серия 5
25 февраля 2026
TBA
Сезон 2
Серия 6
4 марта 2026
TBA
Сезон 2
Серия 7
11 марта 2026
TBA
Сезон 2
Серия 8
18 марта 2026
