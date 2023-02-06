Меню
Новости о сериале «1923»
Вся информация о сериале
Вестерн-сериал «1923» с Харрисоном Фордом продлен на второй сезон
Приквел «Йеллоустоуна» стал большим хитом на Paramount+.
Написать
6 февраля 2023 12:20
Приквел «Йеллоустоуна» под названием «1923» мощно стартовал на стриминге
Многосерийному вестерну с Харрисоном Фордом удалось обновить рекорд Paramount+.
Написать
20 декабря 2022 14:32
Что смотреть на выходных: «Эмили», новый Спилберг и романтический хоррор с Тимоти Шаламе
На этой неделе стриминги предлагают рассудить размолвку двух друзей, расплести интриги ЦРУ, написать великий роман и погрузиться в магию кино.
Написать
16 декабря 2022 15:00
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи»
Уилл Смит освобождается от рабства, Адам Драйвер уезжает от токсичного облака, Джеймс МакЭвой готовится к эпичной битве, а Харрисон Форд собирается защищать семью.
Написать
1 декабря 2022 14:00
Харрисон Форд и Хелен Миррен сражаются за свою землю в трейлере сериала «1923»
В ролике показали антагониста в исполнении Тимоти Далтона.
Написать
28 ноября 2022 12:14
Харрисон Форд и Хелен Миррен защищают свою землю в первом тизере сериала «1923»
Также доступны эксклюзивные кадры.
Написать
14 ноября 2022 10:28
Новый приквел «Йеллоустоуна» получил дату премьеры
Релиз сериала «1923» состоится уже в этом году.
Написать
28 октября 2022 12:26
Вселенная «Йеллоустоуна» расширяется: приквел «1923» будет состоять из двух сезонов
Шоураннер Тейлор Шеридан вынашивает грандиозные планы на будущее популярной вестерн-франшизы.
Написать
27 октября 2022 15:05
