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Киноафиша Новости Вестерн-сериал «1923» с Харрисоном Фордом продлен на второй сезон

Вестерн-сериал «1923» с Харрисоном Фордом продлен на второй сезон

6 февраля 2023 12:20
Вестерн-сериал «1923» с Харрисоном Фордом продлен на второй сезон

Приквел «Йеллоустоуна» стал большим хитом на Paramount+.

Многосерийный вестерн «1923», являющийся приквелом «Йеллоустоуна», официально продлен на второй сезон.

Данное объявление было ожидаемым, поскольку ковбойская драма с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен в главных ролях понравилась не только критикам, но и пользуется повышенным спросом у аудитории. Более того, в блоке оригинальных шоу «1923» установил новый стартовый рекорд Paramount+, собрав у малых экранов впечатляющие 7,4 млн телезрителей — это на 80% лучше прошлого лучшего дебюта в истории сервиса.

Действие шоу разворачивается в начале XX века, а именно — во времена сухого закона и Великой депрессии. В центре сюжета — пожилые предки Джона Даттона (Кевин Костнер) в лице Джейкоба (Форд) и Кары (Миррен), управляющих крупным ранчо в Монтане. Как и в «Йеллоустоуне», главным героям приходится бороться с различными факторами и угрозами, включая засуху, эпидемию и недоброжелателей, покушающихся на их владения.

Шестой эпизод «1923» выйдет на Paramount+ 12 февраля, а завершится первый сезон 26 февраля.

Фото: Paramount+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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