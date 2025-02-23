Оповещения от Киноафиши
1923 2022 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала 1923
Киноафиша Сериалы 1923 Сезоны Сезон 2
1923
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 февраля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 7
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «1923»

Во 2 сезоне сериала «1923» продолжается история о владельцах ранчо – Джейкобе и Каре. Семейная пара живет в Америке в период Великой депрессии, запрета на алкоголь и участившихся случаев похищения домашней скотины. Сложности клана Даттонов затронули не одно поколение, им не видно конца и в нынешнее время. Главные герои, а также их многочисленные родственники пытаются спасти семейное ранчо от природных катаклизмов и коварных злопыхателей. Поскольку Джейкоб занимается своей землей, Каре приходится делать в доме мужскую часть работы. В новом сезоне герои продолжат свой трудный путь.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
8.3 IMDb

Список серий сериала 1923

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
The Killing Season
Сезон 2 Серия 1
23 февраля 2025
The Rapist is Winter
Сезон 2 Серия 2
2 марта 2025
Wrap Thee in Terror
Сезон 2 Серия 3
9 марта 2025
Journey the Rivers of Iron
Сезон 2 Серия 4
16 марта 2025
Only Gunshots to Guide Us
Сезон 2 Серия 5
23 марта 2025
The Mountain Teeth of Monsters
Сезон 2 Серия 6
30 марта 2025
A Dream and a Memory
Сезон 2 Серия 7
6 апреля 2025
График выхода всех сериалов
