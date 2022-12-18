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1923 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала 1923
Киноафиша Сериалы 1923 Сезоны Сезон 1

1923
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «1923»

В 1 сезоне сериала «1923» на западе США в штате Монтана живет семейство Даттон. Этому роду уже несколько поколений принадлежит одна из крупнейших ферм в округе. Женщины семьи ведут хозяйство, а мужчины возделывают землю и перегоняют скот. Это типичные американские ковбои, не блещущие особенным героизмом, однако всегда выступающие против беззакония и смуты. Но 1923 год приносит раскол во всю Монтану, напрямую касаясь и судьбы Даттонов. До штата докатывается великая депрессия, а вслед за ней приходит и природный катаклизм – аномальная засуха. Голод и разбой вынуждают семью изменить свой привычный жизненный уклад.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала 1923 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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