1923
Статьи
Статьи о сериале «1923»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «1923»
Вся информация о сериале
Как связаны «1923» и «Йеллоустоун»: объясняем для тех, кто запутался в многочисленных спин-оффах
Больше никакой неразберихи — будете знать наверняка.
4 комментария
24 июня 2025 09:54
«Йеллоустоун» Тейлора Шеридана завершился скандалом в прошлом году — хотя сериал должен был выходить и сейчас
Вестерн-шоу было одним из главных хитов телевидения, но все пошло совсем не так, когда Кевин Костнер захотел свою собственную франшизу.
Написать
3 мая 2025 08:56
Создатели даже не стали отрицать: эта теория о финале «1923» раскрывает тайну отца героя Костнера в «Йеллоустоуне»
Осталось лишь дождаться подтверждения самого Шеридана.
2 комментария
21 апреля 2025 17:38
Есть два варианта: в каком порядке нужно смотреть «Йеллоустоун» — многие путаются из-за спин-оффов
Разбираемся в хронологии этой вселенной.
2 комментария
20 апреля 2025 18:43
14 млн зрителей за неделю: назван самый популярный эпизод сериала «1923» — приквела легендарного «Йеллоустон»
Заодно поделились приятными новостями для фанатов вселенной.
Написать
17 апреля 2025 14:44
