Статьи о сериале «Клюквенный щербет»

Статьи о сериале «Клюквенный щербет»
Там роды, тут похороны, а здесь рыбу заворачиваем: сюжет 4 сезона «Клюквенного щербета» слили в Сеть — хуже третьего уже не будет
Там роды, тут похороны, а здесь рыбу заворачиваем: сюжет 4 сезона «Клюквенного щербета» слили в Сеть — хуже третьего уже не будет На этот раз, похоже, сценаристы постарались.
9 сентября 2025 07:58
Вы ждали, и он вернулся: дата выхода 4-го сезона «Клюквенного щербета» — и почему премьеру сдвинули на неделю
Вы ждали, и он вернулся: дата выхода 4-го сезона «Клюквенного щербета» — и почему премьеру сдвинули на неделю Заодно вспоминаем, чем закончился 3-й сезон.
6 сентября 2025 09:54
Богачи не любят мылодрамы? В топ-5 популярных турдизи у богатых турков нет ни «Зимородка», ни «Щербета» — зато есть Озчивит
Богачи не любят мылодрамы? В топ-5 популярных турдизи у богатых турков нет ни «Зимородка», ни «Щербета» — зато есть Озчивит Зажиточные иностранцы выбирают истории с местным колоритом.
10 августа 2025 20:32
Что будет с Доа и Фатихом дальше? 4 сезон «Клюквенного щербета» уже в пути — помечаем в календаре дату выхода
Что будет с Доа и Фатихом дальше? 4 сезон «Клюквенного щербета» уже в пути — помечаем в календаре дату выхода Последняя серия закончилась на интригующей ноте.
10 августа 2025 07:00
«Только нос разбить»: врач объяснил, кто выживет после финала «Клюквенного щербета» — переживать нужно лишь за одного героя
«Только нос разбить»: врач объяснил, кто выживет после финала «Клюквенного щербета» — переживать нужно лишь за одного героя Его судьбе уж точно не позавидуешь.
7 июня 2025 19:05
Удивленная Хюррем султан
«Часть идеологической войны»: в России хотят официально запретить турецкие сериалы Качайте, пока не поздно.
20 марта 2025 12:19
Тест для поклонников «Клюквенного щербета»: выберите любимого героя и узнайте свою «темную» сторону
Тест для поклонников «Клюквенного щербета»: выберите любимого героя и узнайте свою «темную» сторону Персонажи могут подсвечивать то, в чем мы сами себе не признаемся.
12 марта 2025 10:23
Сибель Ташчиоглу в роли Пембе
От «Зимородка» до «Клюквенного щербета»: тест покажет, на какую свекровь из турдизи вы похожи (тест) Ответьте на 5 простых вопросов и узнайте, чей характер вам ближе.
29 января 2025 09:54
Мерьем Узерли в роли Хюррем в сериале «Великолепный век»
«Великолепного века» тоже касается: почему турецкие сериалы такие длинные — есть две причины Создателям такой хронометраж только на руку, так что краткость — не всегда сестра таланта. 
28 января 2025 20:32
Ниляй из «Клюквенного щербета»
Смерть Ниляй не за горами? 82 серия разобьет сердца фанатов «Клюквенного щербета» Любимая поклонниками актриса вероятнее всего покинет сериал.
27 декабря 2024 18:36
Будет ли у «Клюквенного щербета» 4 сезон? Для фанатов уже есть хорошие новости
Будет ли у «Клюквенного щербета» 4 сезон? Для фанатов уже есть хорошие новости Нашумевшая драма просто не имеет права остаться без продолжения после насыщенного 3 сезона.
16 декабря 2024 16:11
Свершилось! Звезда «Постучись в мою дверь» присоединилась к касту «Клюквенного щербета»
Свершилось! Звезда «Постучись в мою дверь» присоединилась к касту «Клюквенного щербета» Кое-кто обзаведется новым родственником в исполнении Неслихан Йелдан.
13 ноября 2024 09:25
От «Великолепного века» до «Зимородка»: что о вас расскажет ваш любимый турецкий сериал (тест)
От «Великолепного века» до «Зимородка»: что о вас расскажет ваш любимый турецкий сериал (тест) Выберите один из восьми турдизи и узнайте о себе чуть больше.
12 ноября 2024 11:20
Гадаете, закончился ли «Клюквенный щербет»? Больше никакой путаницы — взгляните на график выхода серий
Гадаете, закончился ли «Клюквенный щербет»? Больше никакой путаницы — взгляните на график выхода серий Заодно рассказали, есть ли у сценаристов планы на 4 сезон.
12 ноября 2024 09:25
«Клюквенный щербет» превратился в прокисший компот: 5 фатальных ошибок, из-за которых бросают сериал
«Клюквенный щербет» превратился в прокисший компот: 5 фатальных ошибок, из-за которых бросают сериал   Все новшества, за которые полюбили турдизи, больше неактуальны.
7 ноября 2024 09:54
Максимально странный персонаж: зачем в «Клюквенном щербете» появилась Мэри
Максимально странный персонаж: зачем в «Клюквенном щербете» появилась Мэри Героиня Шебнем Бозоклу — вовсе не замена покойной Алев.
6 ноября 2024 13:46
Абдулла Бей уже не будет прежним: почему в «Клюквенном щербете» поменяли актера, игравшего ведущего персонажа
Абдулла Бей уже не будет прежним: почему в «Клюквенном щербете» поменяли актера, игравшего ведущего персонажа В середине второго сезона фанаты сериала пережили неожиданное разочарование.
6 ноября 2024 07:29
Не может забыть Фатиха? Найдено объяснение странному поведению Доа с Гираем в «Клюквенном щербете»
Не может забыть Фатиха? Найдено объяснение странному поведению Доа с Гираем в «Клюквенном щербете» Главная героиня «Клюквенного щербета» росла без отца и это сильно повлияло на ее личность.
4 ноября 2024 13:46
Способен ли Мустафа на измену? В «Клюквенном щербете» опорочили самого чистого персонажа
Способен ли Мустафа на измену? В «Клюквенном щербете» опорочили самого чистого персонажа Благими намерениями вымощена дорога в ад — вот о чем забыл наивный супруг Ниляй.
4 ноября 2024 09:54
Сможете вспомнить, откуда эти 7 цитат: «Великолепный Век», «Зимородок» или «Клюквенный щербет» (тест)
Сможете вспомнить, откуда эти 7 цитат: «Великолепный Век», «Зимородок» или «Клюквенный щербет» (тест) «Время меняет все. Особенно мысли» — узнаете, где прозвучала эта мудрость?
3 ноября 2024 20:03
Эти две цитаты из «Клюквенного щербета» нравятся россиянкам: открывают глаза на самые важные вещи
Эти две цитаты из «Клюквенного щербета» нравятся россиянкам: открывают глаза на самые важные вещи Одна объясняет, что такое брак, а вторая готовит к внезапным поворотам судьбы.
1 ноября 2024 20:55
Замена «Зимородку» круче «Клюквенного щербета»? Сможет ли «Таинственный сад» стать главным турецким хитом
Замена «Зимородку» круче «Клюквенного щербета»? Сможет ли «Таинственный сад» стать главным турецким хитом Новый турецкий сериал превзошел многих своих конкурентов.
1 комментарий
1 ноября 2024 20:26
Все не так однозначно: «Клюквенный щербет» обгоняет «Зимородка» по рейтингам, но проигрывает по важному критерию
Все не так однозначно: «Клюквенный щербет» обгоняет «Зимородка» по рейтингам, но проигрывает по важному критерию Об успешности проекта говорит его востребованность на мировом рынке.
1 ноября 2024 18:01
Что смотреть после «Зимородка» и «Клюквенного щербета»: 5 достойных сериалов, где драмы ничуть не меньше
Что смотреть после «Зимородка» и «Клюквенного щербета»: 5 достойных сериалов, где драмы ничуть не меньше Необязательно пересматривать одни и те же турдизи.
31 октября 2024 14:10
Фатих — тот же бабник, а Алев — живет с абьюзером: личная жизнь звезд «Клюквенного щербета» претендует на еще один сериал
Фатих — тот же бабник, а Алев — живет с абьюзером: личная жизнь звезд «Клюквенного щербета» претендует на еще один сериал Далеко не все актеры смогли обзавестись счастливыми отношениями.
29 октября 2024 13:02
Как кошка с собакой: горькая правда об отношениях Фатиха и Доа из «Клюквенного щербета»
Как кошка с собакой: горькая правда об отношениях Фатиха и Доа из «Клюквенного щербета» На экране изображали любовь, а в жизни были чуть ли не врагами. 
25 августа 2024 09:45
Крупный штраф и запрет на показ: почему турки невзлюбили «Клюквенный щербет»
Крупный штраф и запрет на показ: почему турки невзлюбили «Клюквенный щербет» Сериал, поднимающий болезненную тему, разделил целую страну на два лагеря.
19 августа 2024 10:45
