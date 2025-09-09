Меню
Клюквенный щербет
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Там роды, тут похороны, а здесь рыбу заворачиваем: сюжет 4 сезона «Клюквенного щербета» слили в Сеть — хуже третьего уже не будет
На этот раз, похоже, сценаристы постарались.
Написать
9 сентября 2025 07:58
Вы ждали, и он вернулся: дата выхода 4-го сезона «Клюквенного щербета» — и почему премьеру сдвинули на неделю
Заодно вспоминаем, чем закончился 3-й сезон.
Написать
6 сентября 2025 09:54
Богачи не любят мылодрамы? В топ-5 популярных турдизи у богатых турков нет ни «Зимородка», ни «Щербета» — зато есть Озчивит
Зажиточные иностранцы выбирают истории с местным колоритом.
Написать
10 августа 2025 20:32
Что будет с Доа и Фатихом дальше? 4 сезон «Клюквенного щербета» уже в пути — помечаем в календаре дату выхода
Последняя серия закончилась на интригующей ноте.
Написать
10 августа 2025 07:00
«Только нос разбить»: врач объяснил, кто выживет после финала «Клюквенного щербета» — переживать нужно лишь за одного героя

Его судьбе уж точно не позавидуешь.

7 июня 2025 19:05
Его судьбе уж точно не позавидуешь.
Написать
7 июня 2025 19:05
«Часть идеологической войны»: в России хотят официально запретить турецкие сериалы
Качайте, пока не поздно.
Написать
20 марта 2025 12:19
Тест для поклонников «Клюквенного щербета»: выберите любимого героя и узнайте свою «темную» сторону
Персонажи могут подсвечивать то, в чем мы сами себе не признаемся.
Написать
12 марта 2025 10:23
От «Зимородка» до «Клюквенного щербета»: тест покажет, на какую свекровь из турдизи вы похожи (тест)
Ответьте на 5 простых вопросов и узнайте, чей характер вам ближе.
Написать
29 января 2025 09:54
«Великолепного века» тоже касается: почему турецкие сериалы такие длинные — есть две причины
Создателям такой хронометраж только на руку, так что краткость — не всегда сестра таланта.
Написать
28 января 2025 20:32
Смерть Ниляй не за горами? 82 серия разобьет сердца фанатов «Клюквенного щербета»
Любимая поклонниками актриса вероятнее всего покинет сериал.
Написать
27 декабря 2024 18:36
Будет ли у «Клюквенного щербета» 4 сезон? Для фанатов уже есть хорошие новости
Нашумевшая драма просто не имеет права остаться без продолжения после насыщенного 3 сезона.
Написать
16 декабря 2024 16:11
Свершилось! Звезда «Постучись в мою дверь» присоединилась к касту «Клюквенного щербета»
Кое-кто обзаведется новым родственником в исполнении Неслихан Йелдан.
Написать
13 ноября 2024 09:25
От «Великолепного века» до «Зимородка»: что о вас расскажет ваш любимый турецкий сериал (тест)
Выберите один из восьми турдизи и узнайте о себе чуть больше.
Написать
12 ноября 2024 11:20
Гадаете, закончился ли «Клюквенный щербет»? Больше никакой путаницы — взгляните на график выхода серий
Заодно рассказали, есть ли у сценаристов планы на 4 сезон.
Написать
12 ноября 2024 09:25
«Клюквенный щербет» превратился в прокисший компот: 5 фатальных ошибок, из-за которых бросают сериал
Все новшества, за которые полюбили турдизи, больше неактуальны.
Написать
7 ноября 2024 09:54
Максимально странный персонаж: зачем в «Клюквенном щербете» появилась Мэри
Героиня Шебнем Бозоклу — вовсе не замена покойной Алев.
Написать
6 ноября 2024 13:46
Абдулла Бей уже не будет прежним: почему в «Клюквенном щербете» поменяли актера, игравшего ведущего персонажа
В середине второго сезона фанаты сериала пережили неожиданное разочарование.
Написать
6 ноября 2024 07:29
Не может забыть Фатиха? Найдено объяснение странному поведению Доа с Гираем в «Клюквенном щербете»
Главная героиня «Клюквенного щербета» росла без отца и это сильно повлияло на ее личность.
Написать
4 ноября 2024 13:46
Способен ли Мустафа на измену? В «Клюквенном щербете» опорочили самого чистого персонажа
Благими намерениями вымощена дорога в ад — вот о чем забыл наивный супруг Ниляй.
Написать
4 ноября 2024 09:54
Сможете вспомнить, откуда эти 7 цитат: «Великолепный Век», «Зимородок» или «Клюквенный щербет» (тест)
«Время меняет все. Особенно мысли» — узнаете, где прозвучала эта мудрость?
Написать
3 ноября 2024 20:03
Эти две цитаты из «Клюквенного щербета» нравятся россиянкам: открывают глаза на самые важные вещи
Одна объясняет, что такое брак, а вторая готовит к внезапным поворотам судьбы.
Написать
1 ноября 2024 20:55
Замена «Зимородку» круче «Клюквенного щербета»? Сможет ли «Таинственный сад» стать главным турецким хитом
Новый турецкий сериал превзошел многих своих конкурентов.
1 комментарий
1 ноября 2024 20:26
Все не так однозначно: «Клюквенный щербет» обгоняет «Зимородка» по рейтингам, но проигрывает по важному критерию
Об успешности проекта говорит его востребованность на мировом рынке.
Написать
1 ноября 2024 18:01
Что смотреть после «Зимородка» и «Клюквенного щербета»: 5 достойных сериалов, где драмы ничуть не меньше
Необязательно пересматривать одни и те же турдизи.
Написать
31 октября 2024 14:10
Фатих — тот же бабник, а Алев — живет с абьюзером: личная жизнь звезд «Клюквенного щербета» претендует на еще один сериал
Далеко не все актеры смогли обзавестись счастливыми отношениями.
Написать
29 октября 2024 13:02
Как кошка с собакой: горькая правда об отношениях Фатиха и Доа из «Клюквенного щербета»
На экране изображали любовь, а в жизни были чуть ли не врагами.
Написать
25 августа 2024 09:45
Крупный штраф и запрет на показ: почему турки невзлюбили «Клюквенный щербет»
Сериал, поднимающий болезненную тему, разделил целую страну на два лагеря.
Написать
19 августа 2024 10:45
