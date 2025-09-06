Вы ждали, и он вернулся: дата выхода 4-го сезона «Клюквенного щербета» — и почему премьеру сдвинули на неделю

Захватывающий и напряжённый сериал «Клюквенный щербет» стал настоящим хитом, изрядно попортив нервы миллионам зрителей. Совсем скоро стартует долгожданный четвёртый сезон, который обещает быть ещё более драматичным. Рассказываем, о чём он будет и когда именно его ждать.

Что произойдёт в 4-м сезоне «Клюквенного щербета»

Финал третьего сезона оставил героев в состоянии полного хаоса.

Смерть Пембе стала ударом для всей семьи, а обезумевший Мустафа устроил бойню на празднике в особняке Уналов. Под огромной угрозой оказались беременная Кывылджим, Ишил и Фатих.

Параллельно разворачивается другая интрига: Асуде, решившая вернуть контроль над Феразом и избавиться от его возлюбленной Нурсемы, ждёт подмоги — приезда своего брата и племянников.

Героев ждёт масса новых испытаний, и судьба семьи Мустафы пока остаётся под большим вопросом.

Когда выйдет 4 сезон «Клюквенного щербета» и почему его перенесли

Изначально премьера была назначена на 12 сентября 2025 года. Однако дату пришлось сдвинуть.

По слухам, причина в жесткой конкуренции: на тот же день был запланирован показ громкой турецкой премьеры — ремейка корейской дорамы «Королева слёз» со звёздами первой величины Ханде Эрчел и Барышем Ардучем.

Создатели «Клюквенного щербета», который выходит уже четвёртый год, видимо, решили не обострять конкуренцию и не делить аудиторию с таким мощным проектом.

Поэтому официально новой датой выхода четвёртого сезона стало 19 сентября 2025 года.

Ранее мы писали: Богачи не любят мылодрамы? В топ-5 популярных турдизи у богатых турков нет ни «Зимородка», ни «Щербета» — зато есть Озчивит