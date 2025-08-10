Богачи не любят мылодрамы? В топ-5 популярных турдизи у богатых турков нет ни «Зимородка», ни «Щербета» — зато есть Озчивит

Когда в России обсуждают турецкие сериалы, в топе почти всегда фигурируют «Зимородок» и «Клюквенный щербет». Однако, если заглянуть в Турцию, выяснится, что рейтинговая картина здесь совсем другая.

Согласно данным турецкой компании Box Office, которая собирала просмотры и рейтинги по возрастной и финансовой категории ABC1 (зрители 20+, с высоким уровнем дохода) за последние пять лет, «Зимородок» и «Клюквенный щербет» в Турции лишь замыкают десятку самых популярных сериалов.

В реальности же там совсем другие лидеры, и они говорит о предпочтениях зажиточной турецкой аудитории гораздо точнее.

1. «Чудо-доктор» — феномен медицинской драмы

Первые строчки занимает ремейк южнокорейской драмы «Хороший доктор» — «Чудо-доктор» (20,54% по ABC1, сообщает дзен-блогер Настасья). Медицинская тематика в Турции обычно уступает мафиозным сагам и историческим эпикам, но этот сериал смог найти свою нишу.

Главный герой с синдромом саванта, который вынужден бороться с социальными трудностями, зацепил публику своей человечностью и силой духа.

2. «Далекий город» — история вдовы между двух миров

Сериал рассказывает о молодой вдове, которая из Канады возвращается в Турцию, чтобы похоронить мужа. Ее жизнь меняется, когда она становится частью клана Альбора. Запутанный сюжет, убедительная игра актёров и красивая операторская работа помогают удерживать внимание 17,12% зрителей.

3. «Основание: Осман» — классика исторического эпоса

История становления Османской империи с Бураком Озчивитом в главной роли стабильно набирает 16,7%. Эпичные батальные сцены, любовные линии и политические интриги, напоминающие «Великолепный век», прочно закрепили сериал в сердцах турецкой аудитории.

4. «Квартира невинных» — психологическая драма с глубокими проблемами

Этот сериал с показателем 16,42% основан на романе Гюльсерен Будайджиоглу и рассказывает о семье с тяжелыми психическими расстройствами. В центре — Хан, который кажется самым адекватным, но и у него есть свои демоны. В России сериал прошёл почти незамеченным, но в Турции он обошёл даже «Постучись в мою дверь».

5. «Разведка» — герои национальной безопасности

Сериал с рейтингом 15,98% посвящён работе спецподразделения Национального разведывательного управления Турции. Местный контекст и патриотизм сделали его культовым в Турции, хотя международной популярности он не получил.

6. «Однажды в Чукурова» — деревенская сага о запретной любви

15,49% в категории ABC1. Феноменально удерживал внимание зрителей, несмотря на медленный темп и отсутствие динамики. Любовная история с элементами драмы и сравнениями с «Черной любовью» покорила сердца турок.

7. «Бахар» — борьба женщины за свои права

Драма рассказывает о домохозяйке, которая после отказа мужа помочь в критической ситуации решает вернуться в медицину. История о самоопределении и борьбе за права вызвала широкий отклик у 14,79% зрителей.

А что с «Зимородком» и «Клюквенным щербетом»?

В Турции «Зимородок» и «Клюквенный щербет» с рейтингами 13,84% и 13,12% замыкают десятку лидеров. Первый сезон «Зимородка» собирал фантастические цифры, но второй и особенно третий — явно провалились.

«Клюквенный щербет», хотя и перекрыл «Зимородок» по эффективности, не смог выбиться выше стабильных 10–12% и стал скорее проектом для преданных фанатов.

В Турции ценят истории с локальным колоритом, социальными и историческими темами, в России — романтические мелодрамы и яркие драматические сюжеты. И каждый из поджанров хорош по-своему.

