У Ниляй из «Клюквенного щербета» есть веская причина срывать голову под париком: Фейза Дживелек и ее непростой путь к славе

Ее героиню ненавидят, хотя и сама актриса вовсе не подарок.

Образ Ниляй в сериале «Клюквенный щербет» стал одним из самых обсуждаемых. Ее странные парики и нелепые платки зрители списывали то на неудачный грим, то на желание создателей подчеркнуть комичность персонажа.

Однако реальная причина, которую долгое время скрывала исполнительница роли Фейза Дживелек, оказалась куда более серьезной и личной.

Проблемы звезды турдизи

Актриса, столкнувшаяся с волной критики за свой внешний вид в проекте, нашла в себе силы сделать откровенное признание. Оказалось, что за необходимостью постоянно носить парик скрывается тяжелая болезнь.

Сильнейший стресс, вызванный потерей близкого человека, спровоцировал у Дживелек обострение псориаза. Вслед за этим появился стригущий лишай, а затем началась алопеция — тотальное выпадение волос, которое усугубилось как побочный эффект от приема необходимых лекарств.

Путь к славе

А ведь до трагедии Ниляй была не подарок. Путь к славе Фейзы Дживелек оказался непростым и омраченным скандалами. В мае 2024 года актриса оказалась в центре громкого инцидента: ее задержали при попытке покупки запрещенных веществ. По данным турецких СМИ, Дживелек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично потребовала у подставного дилера передать ей запрещенку, после чего была доставлена в полицию.

Сама актриса объяснила произошедшее сильным опьянением и заявила, что это была ее первая и неудачная попытка, однако этот эпизод нанес серьезный удар по ее репутации. К этому добавилась и волна критики за роль Ниляй — зрители обвиняли актрису в карикатурности и неопрятном виде, не подозревая, что за экраном она ведет тяжелую борьбу с болезнью.

Как живет теперь

Как на съемочной площадке, так и в повседневной жизни Фейза вынуждена скрывать последствия недуга под париками и головными уборами. Непонимание и насмешки со стороны зрителей, критикующих «ненатуральность» ее волос в сериале, заставили актрису публично рассказать о своей борьбе, чтобы прекратить спекуляции.

