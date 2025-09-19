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Постер сериала Клюквенный щербет
Киноафиша Сериалы Клюквенный щербет Сезоны

Клюквенный щербет, список сезонов

Kızılcık şerbeti 18+
Год выпуска 2022
Страна Турция
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Show TV

Рейтинг сериала

9.1
Оцените 11 голосов
5.6 IMDb
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Список сезонов сериала «Клюквенный щербет»
Клюквенный щербет - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
29 эпизодов 28 октября 2022 - 9 июня 2023
 
Клюквенный щербет - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
37 эпизодов 15 сентября 2023 - 7 июня 2024
 
Клюквенный щербет - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
37 эпизодов 13 сентября 2024 - 30 мая 2025
 
Сезон 4
1 эпизод 19 сентября 2025
 
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