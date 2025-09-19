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Клюквенный щербет
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Клюквенный щербет, список сезонов
Kızılcık şerbeti
18+
Год выпуска
2022
Страна
Турция
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Телеканал
Show TV
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Рейтинг сериала
9.1
Оцените
11
голосов
5.6
IMDb
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Список сезонов сериала «Клюквенный щербет»
Сезон 1 / Season 1
29 эпизодов
28 октября 2022 - 9 июня 2023
Сезон 2 / Season 2
37 эпизодов
15 сентября 2023 - 7 июня 2024
Сезон 3 / Season 3
37 эпизодов
13 сентября 2024 - 30 мая 2025
Сезон 4
1 эпизод
19 сентября 2025
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667