«Я не первый и не последний»: Фатиха убрали из «Клюквенного щербета», съемки временно преращены (подробности)

«Я не первый и не последний»: Фатиха убрали из «Клюквенного щербета», съемки временно преращены (подробности)

24 января 2026 17:38
«Я не первый и не последний»: Фатиха убрали из «Клюквенного щербета», съемки временно преращены (подробности)

Одна ошибка актера повлияла на огромную франшизу.

Турецкий актёр Догукан Гюнгёр, исполнитель одной из главных ролей в популярном сериале «Клюквенный щербет», уволен без права на второй шанс. Причина — положительные тесты на вещества после его задержания в ходе антинаркотической операции.

Решение было жёстким и бесповоротным: продюсеры не только расторгли контракт с актёром, но и вырезали все его сцены из уже отснятого материала. Сейчас идёт экстренный кастинг на роль Фатиха Унала — теперь его будет играть другой артист, пока что съемки заморожены. Для поклонников сериала, привыкших к Гюнгёру за четыре сезона, это стало шоком.

Сам актёр подтвердил увольнение в эмоциональном обращении в соцсетях. Он признал ошибку и заявил, что уже «делает первые шаги к честной жизни», но назвал решение телеканала Show TV «безжалостным».

«Стал свидетелем того, насколько безжалостными могут быть некоторые люди и организации при принятии решений. Однако я не первый и не последний человек, совершивший ошибки в этой жизни», — написал Гюнгёр, добавив, что скоро вернётся к зрителям с новыми проектами.

Поклонники разделились: одни считают, что зрители быстро привыкнут к новому лицу, другие опасаются, что уход Гюнгёра ударит по рейтингам сериала. Тем временем команда работает над поиском замены, перемонтирует сцены и ищет нового актера, без которого съемочный процесс встал.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
