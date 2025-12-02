Меню
Сюжет «Клюквенного щербета» кажется диким, но не критикуйте турок: Доа, Фатих и Ниляй были на самом деле

Сюжет «Клюквенного щербета» кажется диким, но не критикуйте турок: Доа, Фатих и Ниляй были на самом деле

2 декабря 2025 12:48
Сюжет «Клюквенного щербета» кажется диким, но не критикуйте турок: Доа, Фатих и Ниляй были на самом деле

И один психолог испытывала из-за них османский стыд.

Вы когда-нибудь видели сериал, после которого хочется не обсуждать режиссуру, а немедленно открыть «Википедию» и проверить, правда ли такой ужас случался в реальной жизни? «Клюквенный щербет» — именно такая история.

Рецепт создания турдизи

Сюжет «Клюквенного щербета» кажется диким, но не критикуйте турок: Доа, Фатих и Ниляй были на самом деле

Знаете, как в Турции делают по-настоящему острый сериал? Берут историю из практики знаменитого психиатра, добавляют щепотку политических скандалов, пять — нет, шесть! — попыток закрытия, горсть судебных штрафов и щедро приправляют всё это социальным конфликтом.

Рецепт этого «щиплющего» коктейля известен как «Клюквенный щербет» — проект, который выжил вопреки всему и стал зеркалом трещин в самом турецком обществе.

И да, фраза «основано на реальных событиях» здесь — не пустая формальность. Сценарист Мелис Дживелек, как сообщает Sektor Gazetesi, взяла за основу случай из практики Гюльсерен Будайыджыоглу — телеведущей, психиатра и писательницы, чьи книги стали конвейером хит-сериалов от «Стамбульской невесты» до «Зимородка».

Сюжет на реальных событиях

Сюжет «Клюквенного щербета» кажется диким, но не критикуйте турок: Доа, Фатих и Ниляй были на самом деле

Речь идёт о девушке из современной семьи, вышедшей замуж и попавшей в ультраконсервативный клан. Имена, конечно, изменены, но шепотки в прессе утверждают, что прототипы принадлежат к одной из самых влиятельных турецких семей.

Вот вам и весь секрет. Невероятные интриги, ядовитые свекрови вроде Пембе, тиранические отцы вроде Абдуллы и вечная война между «современным» светским миром (семья директрисы Кывылджым) и миром патриархальных традиций (семья Уналов).

Это концентрированная вытяжка из реальных терапевтических сеансов, пропущенная через драматургический усилитель. Будайыджыоглу не просто описывает конфликт — она доводит его до точки кипения, где каждая ссора за праздничным столом грозит стать трагедией.

Не в бровь, а в глаз

Сюжет «Клюквенного щербета» кажется диким, но не критикуйте турок: Доа, Фатих и Ниляй были на самом деле

Именно эта болезненная актуальность и стала для сериала как проклятьем, так и благословением. Его пять раз пытались закрыть, заваливали штрафами и обвинениями в «подрыве традиционных ценностей». Каждая серия — это хождение по лезвию между рейтинговым успехом и политическим скандалом.

Персонажи здесь — не картонные злодеи и не ангелы. Строгая Кывылджым оказывается глубоко травмированной женщиной, пытающейся уберечь дочь. Консервативный Фатих разрывается между любовью к жене и долгом перед роднёй. А его сестра Нурсема, начав путь как «правильная» покрытая девушка, совершает самую смелую эволюцию, пытаясь вырваться из клетки.

Сериал не даёт простых ответов, зато задаёт мучительно знакомые вопросы: где грань между верой и фанатизмом? Где кончается родительская забота и начинается тотальный контроль? Впрочем, многие зрители успели порядком утомиться от вечной драмы за долгие годы.

У Ниляй из «Клюквенного щербета» есть веская причина срывать голову под париком: Фейза Дживелек и ее непростой путь к славе.

Фото: Кадры из сериала «Клюквенный щербет»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
