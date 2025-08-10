Меню
Что будет с Доа и Фатихом дальше? 4 сезон «Клюквенного щербета» уже в пути — помечаем в календаре дату выхода

10 августа 2025 07:00
Последняя серия закончилась на интригующей ноте.

Совсем скоро на экраны вернется один из самых обсуждаемых турецких сериалов последних лет — «Клюквенный щербет». Да-да, та самая история, где любовь вспыхнула на фоне различий и противоречий, а теперь превратилась в полноценную сагу с предательствами, стрельбой и бесконечными семейными интригами.

Премьера четвертого сезона состоится 12 сентября 2025 года. Именно в этот день выйдет первая серия продолжения, а дальше — как и прежде — по пятницам зрителей будут ждать новые эпизоды.

Зрителя заставили понервничать

И хотя всеначиналось с драмы между Доа Арслан и ее возлюбленным Фатихом Уналом — турецкими Ромео и Джульеттой, — к третьему сезону их романтическая линия уверенно отошла на второй план. Центром событий стал масштабный конфликт между двумя семьями — Уналами и Арсланами.

В финале предыдущего сезона накал дошел до предела. Мустафа, потрясенный покушением на свою мать Пенбе, выяснил, что за всем стояли Ишил и ее сообщник Корай. Не сдержавшись, он застрелил Корая, выстрелил в Ишил, а затем — в собственного брата Фатиха, который пытался его остановить. Последний кадр: звук выстрела и чья-то сдавленная реакция. Зрители так и не поняли, кто именно стал жертвой последней пули.

Четвертый сезон обещает расставить все точки над i. Или хотя бы часть из них. В игру наверняка вступят новые герои, старые персонажи раскроются с неожиданной стороны, а градус драмы, как и положено, снова подскочит до максимума.

Фото: Кадры из сериала «Клюквенный щербет»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
