Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»

В мире турецких сериалов появился дерзкий претендент на трон. Проект «Под одним дождем» от студии Baba Yapım назначил свою премьеру на 9 февраля 2026 года. И выбор дня — не случайность.

Именно по понедельникам уже второй год безраздельно властвует главный хит страны «Далекий город» от конкурирующей студии Ay Yapim. Такой шаг — открытый вызов с расчетом на то, что аудитория готова к новым историям.

Создатели явно делают ставку на мощный актерский состав, способный привлечь внимание. В проекте заявлена звезда «Великолепного века. Империи Кесем» Хюлья Авшар, а также Дениз Угур («Жестокий Стамбул»), Бурак Тозкопаран («Черное сердце») и Таро Эмир Текин («Зимородок»). Такой подбор лиц говорит о серьезных амбициях и бюджете.

Сюжет тоже строится по канонам успешной масштабной драмы. Действие будет разворачиваться между Лондоном и Стамбулом. Главная героиня Роза, активистка, после участия в политическом протесте вынуждена вернуться на родину, сражаясь с тяжелой болезнью.

В Стамбуле она встречает Али — мужчину, которого видела на митинге, и между ними вспыхивают чувства. Их отношениям будут мешать не только проблемы со здоровьем Розы, но и культурные различия, а также трагические повороты судьбы.

Многие зрители и обозреватели уже проводят параллели с другим популярным, но начавшим выдыхаться проектом — «Клюквенным щербетом». Стилистика постеров и сам тип многосерийной романтической драмы с препятствиями действительно схожи.

Все это дает «Под одним дождем» шанс переманить к себе зрителей, уставших от затянувшихся сериалов. Получится ли у новинки составить конкуренцию мейнстримному «Далекому городу» или она займет нишу проходняков — станет ясно уже очень скоро.