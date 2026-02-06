Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Амулет зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»

Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»

6 февраля 2026 21:01
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»

Авторы открыто бросают вызов многолетним хитам.

В мире турецких сериалов появился дерзкий претендент на трон. Проект «Под одним дождем» от студии Baba Yapım назначил свою премьеру на 9 февраля 2026 года. И выбор дня — не случайность.

Именно по понедельникам уже второй год безраздельно властвует главный хит страны «Далекий город» от конкурирующей студии Ay Yapim. Такой шаг — открытый вызов с расчетом на то, что аудитория готова к новым историям.

Создатели явно делают ставку на мощный актерский состав, способный привлечь внимание. В проекте заявлена звезда «Великолепного века. Империи Кесем» Хюлья Авшар, а также Дениз Угур («Жестокий Стамбул»), Бурак Тозкопаран («Черное сердце») и Таро Эмир Текин («Зимородок»). Такой подбор лиц говорит о серьезных амбициях и бюджете.

Сюжет тоже строится по канонам успешной масштабной драмы. Действие будет разворачиваться между Лондоном и Стамбулом. Главная героиня Роза, активистка, после участия в политическом протесте вынуждена вернуться на родину, сражаясь с тяжелой болезнью.

Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»

В Стамбуле она встречает Али — мужчину, которого видела на митинге, и между ними вспыхивают чувства. Их отношениям будут мешать не только проблемы со здоровьем Розы, но и культурные различия, а также трагические повороты судьбы.

Многие зрители и обозреватели уже проводят параллели с другим популярным, но начавшим выдыхаться проектом — «Клюквенным щербетом». Стилистика постеров и сам тип многосерийной романтической драмы с препятствиями действительно схожи.

Все это дает «Под одним дождем» шанс переманить к себе зрителей, уставших от затянувшихся сериалов. Получится ли у новинки составить конкуренцию мейнстримному «Далекому городу» или она займет нишу проходняков — станет ясно уже очень скоро.

Фото: Кадры из сериалов «Под одним дождем», «Зимородок», «Великолепный век. Империя Кёсем»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» «Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Шибанов «беззаботно дрыхнет», пока друг в СИЗО: зрители не простили герою Жаркова эту сцену в «Первом отделе 5» Шибанов «беззаботно дрыхнет», пока друг в СИЗО: зрители не простили герою Жаркова эту сцену в «Первом отделе 5» Читать дальше 18 февраля 2026
Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Читать дальше 18 февраля 2026
Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Читать дальше 18 февраля 2026
Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Читать дальше 17 февраля 2026
Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Читать дальше 17 февраля 2026
Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя Читать дальше 17 февраля 2026
В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше