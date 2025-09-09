Меню
Там роды, тут похороны, а здесь рыбу заворачиваем: сюжет 4 сезона «Клюквенного щербета» слили в Сеть — хуже третьего уже не будет

9 сентября 2025 07:58
На этот раз, похоже, сценаристы постарались.

Четвертый сезон «Клюквенного щербета» еще не вышел, а зрители уже вовсю строят теории и обсуждают сливы, ведь Бирсен Алтунташ не дремлет. А началось все с кадров со съемок, где показали похороны.

И да, все соболезнуют Апо, а потому вывод напрашивается сам собой — хоронят Мустафу. Честно говоря, после всего, что натворил персонаж, его дальнейшая линия выглядела бы слишком предсказуемо: тюрьма или клиника, и точка. Так что сценаристы решили убрать его эффектно и без возможности реабилитации.

Там роды, тут похороны, а здесь рыбу заворачиваем: сюжет 4 сезона «Клюквенного щербета» слили в Сеть — хуже третьего уже не будет

Судя по трейлеру 104-й серии, впрочем, все живы и здоровы — но кто сказал, что похороны покажут в самом начале сезона? В Сети уверены, что хоронят — именно Мустафу. Но свято место пусто не бывает.

В доме Уналов появляется новая служанка, которой, судя по слухам, уготована куда более весомая роль, чем просто пыль вытирать. Поклонники уже шепчутся: не станет ли она тем самым соблазном, который уведет Абдуллу от подуставшей Ишил к свежей «пышущей здоровьем» интриганке?

Ниляй, разумеется, выкарабкается: слишком много защитников у героини, чтобы ее списали со счетов. Вопрос в другом — куда двигаться дальше? Дом, деньги и наследник у нее есть, а вот драматургического топлива явно не хватает.

Там роды, тут похороны, а здесь рыбу заворачиваем: сюжет 4 сезона «Клюквенного щербета» слили в Сеть — хуже третьего уже не будет

«Фатюша 100% поправится. Он уже воробей стреляный — пуля не берет. Только вот что они с Доа дальше будут делать? Продолжать обживать новые, купленные Ишил диваны в гостиной?», — рассуждает блогер Татьяна Васина.

Еще один любопытный крючок — пара докторов, сопровождающих беременность Кывылджим. Сплетничают, что они либо захотят присвоить ребенка, солгав о мертворождении, либо уведут Омера, чтобы добавить перца в отношения. А еще в поле возвращается Чимен — и это обещает новые семейные коллизии.

В общем, судя по сливам, четвертый сезон «Клюквенного щербета» будет как минимум не хуже третьего. А это уже успех.

Ранее мы писали: Вы ждали, и он вернулся: дата выхода 4-го сезона «Клюквенного щербета» — и почему премьеру сдвинули на неделю

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
