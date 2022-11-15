Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Англичанка Новости

Новости о сериале «Англичанка»

Новости о сериале «Англичанка» Вся информация о сериале
Эмили Блант не нравится ярлык «сильный женский персонаж»
Эмили Блант не нравится ярлык «сильный женский персонаж» Актриса провела параллель со своей героиней из сериала «Англичанка».
Написать
15 ноября 2022 16:37
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести На этой неделе стриминги предлагают начать приманивать праздничное настроение, заглянуть в Букингемский дворец, отправиться в путешествие по Дикому Западу и спасти дракона.   
Написать
11 ноября 2022 15:00
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше